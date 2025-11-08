Тіна Кароль та митці з Прикарпаття претендують на здобуття найвищої культурної нагороди країни

7 листопада оголосили перших претендентів на Національну премію України імені Тараса Шевченка у 2026 році. До першого туру потрапили вистава Франківського драмтеатру “Медея” та шість митців з Прикарпаття, серед яких письменники, поети та художники.



Список поданих творів оприлюднили на сайті Шевченківського комітету.

Серед номінованих прикарпатців:

Степан Процюк з Івано-Франківська за роман “Пан” про діяча українського національного відродження Євгена Чикаленка;

з Івано-Франківська за роман “Пан” про діяча українського національного відродження Євгена Чикаленка; Василь Нагірняк з Верховини за художньо-публіцистичну книгу “Орфей собору нації”;

з Верховини за художньо-публіцистичну книгу “Орфей собору нації”; Роман Киселюк з Делятині за збірку гуцульських приповідок та коломийок;

з Делятині за збірку гуцульських приповідок та коломийок; Зореслава Стасюк з Івано-Франківська за поетичну збірку “Я з тобою”;

з Івано-Франківська за поетичну збірку “Я з тобою”; Василь Мойсишин з Калуша за поетичну книгу “Бо йде війна”;

з Калуша за поетичну книгу “Бо йде війна”; Нікіта Тітов, який зараз живе у Франківську, за серію плакатів “Позивний Україна”.

Також серед претендентів — Тіна Кароль, яка виросла в Івано-Франківську, з культурно-мистецьким проєктом “Дім звукозапису”.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Франківська вистава “Медея” та проєкти прикарпатських митців потрапили до короткого списку номінантів на престижну національну премію.

Список усіх творів оприлюднено на сайті Шевченківського комітету.