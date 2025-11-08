ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Тіна Кароль та митці з Прикарпаття претендують на здобуття найвищої культурної нагороди країни

Автор: Уляна Роднюк
Українська нагорода та портрети відомих діячів
7 листопада оголосили перших претендентів на Національну премію України імені Тараса Шевченка у 2026 році. До першого туру потрапили вистава Франківського драмтеатру “Медея” та шість митців з Прикарпаття, серед яких письменники, поети та художники.

Список поданих творів оприлюднили на сайті Шевченківського комітету.

Серед номінованих прикарпатців:

  • Степан Процюк з Івано-Франківська за роман “Пан” про діяча українського національного відродження Євгена Чикаленка;
  • Василь Нагірняк з Верховини за художньо-публіцистичну книгу “Орфей собору нації”;
  • Роман Киселюк з Делятині за збірку гуцульських приповідок та коломийок;
  • Зореслава Стасюк з Івано-Франківська за поетичну збірку “Я з тобою”;
  • Василь Мойсишин з Калуша за поетичну книгу “Бо йде війна”;
  • Нікіта Тітов, який зараз живе у Франківську, за серію плакатів “Позивний Україна”.

Також серед претендентів — Тіна Кароль, яка виросла в Івано-Франківську, з культурно-мистецьким проєктом “Дім звукозапису”.

Франківська вистава “Медея” та проєкти прикарпатських митців потрапили до короткого списку номінантів на престижну національну премію.

Список усіх творів оприлюднено на сайті Шевченківського комітету.

