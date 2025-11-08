Тіна Кароль та митці з Прикарпаття претендують на здобуття найвищої культурної нагороди країни

7 листопада оголосили перших претендентів на Національну премію України імені Тараса Шевченка у 2026 році. До першого туру потрапили вистава Франківського драмтеатру “Медея” та шість митців з Прикарпаття, серед яких письменники, поети та художники.
Список поданих творів оприлюднили на сайті Шевченківського комітету.
Серед номінованих прикарпатців:
- Степан Процюк з Івано-Франківська за роман “Пан” про діяча українського національного відродження Євгена Чикаленка;
- Василь Нагірняк з Верховини за художньо-публіцистичну книгу “Орфей собору нації”;
- Роман Киселюк з Делятині за збірку гуцульських приповідок та коломийок;
- Зореслава Стасюк з Івано-Франківська за поетичну збірку “Я з тобою”;
- Василь Мойсишин з Калуша за поетичну книгу “Бо йде війна”;
- Нікіта Тітов, який зараз живе у Франківську, за серію плакатів “Позивний Україна”.
Також серед претендентів — Тіна Кароль, яка виросла в Івано-Франківську, з культурно-мистецьким проєктом “Дім звукозапису”.
Франківська вистава “Медея” та проєкти прикарпатських митців потрапили до короткого списку номінантів на престижну національну премію.
Список усіх творів оприлюднено на сайті Шевченківського комітету.