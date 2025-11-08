ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

В Івано-Франківську затримали чоловіка, який ймовірно, здійснив постріли

Автор: Уляна Роднюк
Людина тримає пістолет і ціляться вперед
Унаслідок події ніхто не постраждав.

Інформація про звуки пострілу на одній із вулиць обласного центру надійшла до поліції близько 20:00. На місце події негайно прибули поліцейські державної служби охорони, патрульної поліції та слідчо- оперативної групи.

Правоохоронці зʼясували, що між місцевим жителем та невідомими виник конфлікт, під час якого чоловік дістав пристрій травматичної дії та здійснив декілька пострілів у повітря, пише Поліція Івано-Франківської області.

Наразі з чоловіком спілкуються правоохоронці та з’ясовують всі обставини події.

Проводиться перевірка. Вирішується питання правової кваліфікації події.

