В Івано-Франківську затримали чоловіка, який ймовірно, здійснив постріли

Унаслідок події ніхто не постраждав.
Інформація про звуки пострілу на одній із вулиць обласного центру надійшла до поліції близько 20:00. На місце події негайно прибули поліцейські державної служби охорони, патрульної поліції та слідчо- оперативної групи.
Правоохоронці зʼясували, що між місцевим жителем та невідомими виник конфлікт, під час якого чоловік дістав пристрій травматичної дії та здійснив декілька пострілів у повітря, пише Поліція Івано-Франківської області.
Наразі з чоловіком спілкуються правоохоронці та з’ясовують всі обставини події.
Проводиться перевірка. Вирішується питання правової кваліфікації події.