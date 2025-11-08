В Івано-Франківську відкрили виставку до 100-річчя від дня народження Патріарха Володимира Романюка (ФОТО)

В Івано-Франківському краєзнавчому музеї відкрили виставку «Василь Романюк: від дисидента до патріарха», присвячену 100-річчю від дня народження Патріарха Володимира (Василя Романюка) — видатного діяча, який став символом духовної стійкості та незламності українського народу.

Під час урочистого заходу духовенство Прикарпаття звершило спільну молитву за упокій душі Патріарха, пише Івано-Франківська обласна державна адміністрація.

У молитві взяли участь владики Андрій Абрамчук, Іоасаф Василиків та Павло Мисак.

З вітальними словами до присутніх звернулися начальниця управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської ОДА Тетяна Бойко, директорка музею Галина Беднарчик, священик о. Іван Рибарук та історик, диякон Андрій Стасюк.

На виставці представлено патріарше облачення, скуфію, жезл, вишитий пояс, фотографії з різних періодів життя, особисті речі, а також книги, присвячені його служінню.

Окремий розділ експозиції — нагороди імені Патріарха Романюка та інформаційні матеріали про його життєвий шлях.

Виставку можна відвідати до 5 грудня в Івано-Франківському краєзнавчому музеї.