Прикарпатця Миколу Мороза нагородили “Золотим хрестом”

Воїн мешканець села Раковець, Городенківської громади.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Городенківську міську раду.

“Захисник проявив мужність і відвагу у боротьбі за незалежність України, за що і був представлений до цієї почесної нагороди. Ми щиро дякуємо нашому воїну за силу духу, самопожертву та незламність, з якою він боронить рідну землю”, – йдеться у повідомленні Городенківської міської ради.