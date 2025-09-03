Прикарпатця Миколу Мороза нагородили “Золотим хрестом”

Воїн мешканець села Раковець, Городенківської громади.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Городенківську міську раду.
“Захисник проявив мужність і відвагу у боротьбі за незалежність України, за що і був представлений до цієї почесної нагороди. Ми щиро дякуємо нашому воїну за силу духу, самопожертву та незламність, з якою він боронить рідну землю”, – йдеться у повідомленні Городенківської міської ради.