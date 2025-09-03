ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Прикарпатця Миколу Мороза нагородили “Золотим хрестом”

Автор: Уляна Роднюк
03/09/2025 22:35
Воїн мешканець села Раковець, Городенківської громади.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Городенківську міську раду.

“Захисник проявив мужність і відвагу у боротьбі за незалежність України, за що і був представлений до цієї почесної нагороди. Ми щиро дякуємо нашому воїну за силу духу, самопожертву та незламність, з якою він боронить рідну землю”, – йдеться у повідомленні Городенківської міської ради.

