Верхнянській громаді передали новий «школярик»

Світлана Онищук передала новий шкільний автобус відтепер для учнів Верхнянського ліцею. У закладі навчається 228 дітей, 27 з них проживають поза пішою доступністю.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.

Загалом у громаді підвезення потребують понад 160 школярів.

У 2014 році громада передала «школярик» для потреб війська. На сьогодні перевезення учнів здійснюють 2 автобуси та приватний перевізник, які роблять по кілька рейсів щодня. Для повного забезпечення громаді потрібно ще 3 транспортні засоби.