Прикарпатця оштрафували за спробу підкупу патрульного

Спроба дати хабар патрульному завершилася для мешканця Прикарпаття вироком і штрафом 34 тис грн.

Хмельницький міськрайонний суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 369 КК України у справі щодо пропозиції 10 000 грн неправомірної вигоди.

Хмельницький міськрайонний суд 14 жовтня 2025 року розглянув кримінальне провадження № 12025243000002947, справа № 686/28250/25, провадження № 1-кп/686/1735/25. У судовому засіданні обвинувачений, уродженець м. Городенка Івано-Франківської області, визнав вину повністю та підтвердив викладені обставини.

«Вину у вчиненому обвинувачений визнав у повному обсязі, щиро розкаявся», — йдеться у вироку.

Суд дійшов висновку, що дії чоловіка відповідають складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України, тобто пропозиції службовій особі неправомірної вигоди за невчинення дій з використанням службового становища.

Зупинка автомобіля та позитивний результат огляду на сп’яніння

За матеріалами справи, 25 вересня 2025 року о 11:43 екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Mazda 323F на вул. Пілотській у Хмельницькому через порушення правил користування ременем безпеки. Під час спілкування з водієм поліцейські зафіксували ознаки алкогольного сп’яніння, серед яких запах алкоголю, тремтіння пальців та зміни кольору шкіри обличчя.

Водію запропонували пройти огляд на місці за допомогою приладу Alcotest Dräger.

«Результат виявився позитивним, а саме 0,51 проміле», — йдеться у вироку.

Після встановлення факту сп’яніння водій звернувся до поліцейського із пропозицією неправомірної вигоди за уникнення адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Правоохоронець відмовив та попередив про кримінальну відповідальність за подібні дії.

«На дану пропозицію працівником патрульної поліції відмовлено та здійснено попередження про кримінальну відповідальність», — йдеться у документі.

Попри попередження, чоловік повторив пропозицію і назвав суму 10 000 гривень за нескладання та ненаправлення протоколу до суду.

«Повторно запропонував неправомірну вигоду в сумі 10 000 гривень», — зазначено у вироку.

Після другої відмови на місце події викликали слідчо-оперативну групу для фіксації правопорушення.

Суд кваліфікував дії обвинуваченого за ч. 1 ст. 369 КК України як пропозицію службовій особі надати неправомірну вигоду за невчинення дій в інтересах того, хто пропонує вигоду.

Суд підкреслив, що правопорушення належить до корупційних і створює підвищену суспільну небезпеку.

«Суд вважає поза розумним сумнівом доведеною винуватість… а дії обвинуваченого кваліфікує за ч. 1 ст. 369 КК України», — йдеться у рішенні.

За згодою сторін суд не досліджував додаткові докази щодо неоспорюваних обставин та обмежився показаннями обвинуваченого, діяти за нормою ч. 3 ст. 349 КПК України.

При визначенні покарання суд врахував дані про особу, відсутність судимостей та соціальні зв’язки.

Обвинувачений розлучений, має на утриманні малолітню дитину, на обліках у нарколога та психіатра не перебуває.

«Суд визнає щире каяття та наявність на утриманні малолітньої дитини обставинами, що пом’якшують покарання», — йдеться у вироку.

Обтяжуючою обставиною визначено вчинення правопорушення у стані алкогольного сп’яніння.

Суд призначив покарання у межах санкції статті, ближче до мінімального розміру.

«Призначити штраф у розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 34 000 грн», — йдеться у рішенні.

Початок строку відбування покарання обчислюється з дня набрання вироком законної сили.

Вирок може бути оскаржений до Хмельницького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня проголошення.