Новокуйбишевський НПЗ у росії зупинив роботу через атаку українських дронів – ЗМІ

Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Волзькому регіоні росії, який належить «Роснафті», зупинив первинну переробку нафти після атаки українських безпілотників.

Про це повідомили два джерела в галузі агентству Reuters.

Як відомо, атаку на об’єкт підтвердили у Генеральному штабі Збройних сил України. За повідомленням українського командування, на території заводу зафіксовано вибухи та загоряння. Генштаб також наголосив, що підприємство випускає понад 20 видів готової продукції, а щорічний обсяг первинної переробки становить близько 4,9 млн тонн. Завод, за даними відомства, відіграє роль у забезпеченні потреб російської армії.

За інформацією агентства, після удару, завданого 19 жовтня силами ЗСУ, на Новокуйбишевському нафтопереробному заводі було зупинено дві ключові установки первинної переробки нафти. Як зазначається, це вже друга зупинка роботи підприємства протягом останнього місяця.

За даними джерел, після удару дронів завод зупинив установку первинної перегонки нафти CDU-11, яка має потужність 18 900 тонн на добу (приблизно 138 500 барелів). Ще одна установка CDU-9 також була вимкнена в неділю.

Попереднього разу підприємство призупиняло роботу у вересні, коли по ньому також було завдано удару дронами. Очікується, що виробництво на заводі можуть відновити на початку листопада.