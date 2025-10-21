Стало відомо про кількість штрафів, виписаних контролерами “Електроавтотрансу” у Франківську безквитковим пасажирам

За 9 місяців 2025 року контролери “Електроавтотрансу” в Івано-Франківській громаді виписали 4248 штрафів безквитковим пасажирам.

Про це Суспільному повідомив начальник відділу організації роботи громадського транспорту Василь Кузюк у відповіді на інформаційний запит.

За його словами, з 1 січня до 30 вересня 2025 року контролери оштрафували пасажирів без квитків на 1 мільйон 274 тисячі 400 гривень.

У громадському транспорті Івано-Франківська штраф за проїзд без квитка становить 300 гривень.

Станом на жовтень 2025 року на підприємстві “Електроавтотранс” працюють 17 контролерів. У громаді курсують 43 тролейбуси та 63 комунальні автобуси.

Упродовж девʼяти місяців у комунальному транспорті перевезли 16 мільйонів 806 тисяч 127 пасажирів.

Яким способом розраховуються пасажири:

картка “Галка” — 37,58%;

готівка — 31,34%;

банківська карта — 21,69%.

У 2024 році в комунальних автобусах та тролейбусах виписали 4 тисячі 868 “квитків контролера”.