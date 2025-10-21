Стало відомо про кількість штрафів, виписаних контролерами “Електроавтотрансу” у Франківську безквитковим пасажирам

За 9 місяців 2025 року контролери “Електроавтотрансу” в Івано-Франківській громаді виписали 4248 штрафів безквитковим пасажирам.
Про це Суспільному повідомив начальник відділу організації роботи громадського транспорту Василь Кузюк у відповіді на інформаційний запит.
За його словами, з 1 січня до 30 вересня 2025 року контролери оштрафували пасажирів без квитків на 1 мільйон 274 тисячі 400 гривень.
У громадському транспорті Івано-Франківська штраф за проїзд без квитка становить 300 гривень.
Станом на жовтень 2025 року на підприємстві “Електроавтотранс” працюють 17 контролерів. У громаді курсують 43 тролейбуси та 63 комунальні автобуси.
Упродовж девʼяти місяців у комунальному транспорті перевезли 16 мільйонів 806 тисяч 127 пасажирів.
Яким способом розраховуються пасажири:
- картка “Галка” — 37,58%;
- готівка — 31,34%;
- банківська карта — 21,69%.
У 2024 році в комунальних автобусах та тролейбусах виписали 4 тисячі 868 “квитків контролера”.