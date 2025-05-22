Прикарпатця Павла Малишевського нагородили орденом “За мужність” ІІІ ступеня

31-річного калушанина – військовослужбовця молодшого сержанта Павла Малишевського зі складу 10 ОГШБр “Едельвейс” нагородили орденом “За мужність” ІІІ ступеня.

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Повідомляє Калуська міська рада, передає Правда.іф.

Нещодавно військовослужбовцям зі з’єднань Оперативне командування “Захід” Сухопутних військ Збройних Сил України було вручено державні нагороди за героїзм і професіоналізм на полі бою, – про це повідомив Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки

Серед відзначених орденом “За мужність” ІІІ ступеня – молодший сержант Павло Малишевський зі складу 10 ОГШБр “Едельвейс”.

Що відомо про захисника

Заступник командира бойової машини – навідник-оператор зі складу гірсько-штурмової роти із позивним “Кабан” народився у вересні 1993 року. У мирному житті працював зварювальником. Захищати Україну пішов у перші дні повномасштабного вторгнення російських загарбників, тож у війську з 2 березня 2022 року. Мобілізований Калуським РТЦК та СП Івано-Франківської області.

У підрозділі молодий воїн уже фактично 3 роки. В боях показав себе із найкращого боку. Тож отримав відзнаку Президента України “За оборону України”, медаль за важке поранення, відзнаки та нагрудні знаки рівня батальйону і з’єднання.

Оскільки “Кабан” ніколи не ховався за спини інших бійців, то не обійшлося без поранень У березні 2023 року зазнав осколкового поранення нижніх кінцівок, а в листопаді того ж року отримав акубаротравму: результат обстрілу з ворожого з танка. Та щоразу після одужання молодший сержант повертався в стрій.

“Піхота – основа українського війська. Хлопці воюють безпосередньо на землі, використовуючи стрілецьку зброю та інженерні засоби. Тому наше завдання – надати піхотинцям максимум підтримки на полі бою, адже наші побратими беруть участь у найважчих бойових діях та військових операціях, тримаючи фронт на своїх плечах. Без цього роду військ неможливі ані оборона, ані успішний наступ. Я в армії з початку березня 2022 року, був двічі поранений, тому переконаний: головне – мислити і не боятися, а успіх в бою забезпечують розумна ініціатива та підтримка побратимів”, – вважає оператор-навідник.

Молодий воїн уже одружений, удома на нього чекає дружина Марія, інші рідні та близькі. Дуже прагне після Української перемоги повернутися у звичне колись цивільне життя до сім’ї та у рідний колектив на роботі.

Наразі молодший сержант Павло Малишевський продовжує виконувати бойові завдання за призначенням на фронті російсько-української війни. Він не з чужих слів знає, що піхота – це дійсно основа війська будь-якої держави світу. А українська гірсько-штурмова піхота – це ще й моноліт, який формує силу, міць, витривалість і незламність Збройних Сил України. Тому ворог приречений на поразку, – зазначають у вііддлі зв’язків з громадськістю управління комунікацій Оперативного командування “Захід” Сухопутних військ Збройних Сил України.