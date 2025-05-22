У Івано-Франківській ЦМКЛ проводять безкоштовну мамографію

Мамографія для жінок віком за сорок – надважлива діагностика і профілактика раку молочної залози. ЇЇ проводять для пацієнтів Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні безоплатно. А також без болю та очікувань, з комфортом, швидкістю діагностики та якістю обстеження.

Повідомляє КНП “Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради”, передає Правда.іф.

Знайомтесь – на фото поруч з медиками рентгенологічного відділення Тетяна Дем’янчук. Жінка приїхала до ЦМКЛ з Надвірної, щоб їй провели мамографію. Задоволена обстеженням, ставленням працівників лікарні і рекомендує кожній жінці звертатись для профілактичної діагностики саме в наш медзаклад.

«Мамографія в приватних клініках є дороговартісною. В інтернеті прочитала інформацію, що в ЦМКЛ безкоштовна, тому очікувала, що будуть великі черги. Коли записувалась, то дуже здивувалась, бо мені сказали, що можу прийти вже завтра», – говорить наша пацієнтка.

У Тетяни Дем’янчук в 2017 році виявили кісту в грудях. Тому профілактичні обстеження для неї є нормою і вона радить здійснювати мамографію тільки в ЦМКЛ:

«Колись була в приватній клініці і маю жахливі спогади, оскільки обстеження було дуже болючим. А у вас в лікарні все навпаки. Я задоволена роботою не тільки медиків, але і реєстратури. Подзвонила і мені все роз’яснили про правила підготовки до мамографії, розповіли про важливість правильного коду направлення, попередили, що з собою потрібно мати диск, щоб отримати результати обстежень. Тобто надали повністю усю вичерпну інформацію. Я була дуже здивована, що НЕМАЄ ЧЕРГ. Адже тут мамографію роблять якісно, швидко і безболісно. Саме обстеження тривало десь 5 хвилин, перед цим заповнила спеціальну анкету щодо показань і протипоказань щодо обстеження. Мені дуже сподобався підхід до пацієнта у лікарні».

Відзначимо, що мамографія в ЦМКЛ має ряд важливих переваг для наших пацієнток:

Здійснюється безкоштовно жінкам, віком 45+, за направленням від сімейного лікаря один раз на два роки. Обов’язковим є код послуги 59300-00.

Можливе проведення обстеження без направлення, але за медичними показами і пацієнткам від 40 років (платна медична послуга).

Попередня підготовка до мамографії:

відмовтеся від використання косметичних засобів (антиперспірантів, лосьйонів, кремів, присипок);

одягніть зручний одяг, роздільний верх;

за 3 дні до обстеження відмовтесь від кофеїну і продуктів з його високим вмістом;

з собою мати результати попередніх обстежень (диск, плівка, опис тощо);

обирай дату мамографії узгодивши це з своїм менструальним календарем – запишись на початку менструального циклу (з 6-го по 12 день).

Протипоказання для проведення мамографії – вагітність і лактація. Про наявність імплантів слід попередити лікарів зазделегідь. В ЦМКЛ гарантуємо відсутність черг і часу для очікування.

«Ти – особлива, а ми робимо видимим» – основне гасло мамографії в ЦМКЛ. Приходьте на обстеження навіть, якщо Вас нічого не турбує. Подбайте про себе і своє здоров’я!

Адже рак молочної залози є найпоширенішою онкопатологією у світі.

«На I стадії він виліковний у 95% випадків. Натомість кожній українці його діагностують вже на ІІІ-ІV стадії, коли ефективність лікування значно знижується», – відзначає завідувач рентгенологічного відділення ЦМКЛ Ігор Соколовський.

Для запису на мамографію в ЦМКЛ телефонуйте у наш контакт-центр:

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