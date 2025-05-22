Василь Файда – арбітр матчу «Діназ» – «Прикарпаття»

Комітет арбітрів Української асоціації футболу призначив офіційних осіб на матчі 9-го туру групи “Вибування” чемпіонату країни у Першій лізі.

Зокрема, поєдинок “Діназ” – “Прикарпаття”, що відбудеться найближчої п’ятниці, 23 травня, на стадіоні “Діназ” у Демидові в полі судитиме арбітр Василь Файда.

Відзначимо, що поєдинки Першої ліги 33-річний рефері зі Львова почав обслуговувати у липні 2023 року, а до цього три сезони відсудив ігри Другої ліги.

Саме у Другій лізі львів’янин працював у трьох виїзних матчах вишгородців – з “Ужгородом” (1:2), “Буковиною” (2:1) і “Рубіконом” (1:0).

Минулого сезону вже у Першій лізі він зафіксував дві поразки “Діназа” – з “Інгульцем” (0:2 вдома) і “Гірником-Спорт” (0:2 на виїзді).

Натомість шляхи івано-франківської команди з цим арбітром перетиналися двічі: цього сезону у групі “А” Василь Файда обслуговував матчі “Прикарпаття” – “Агробізнес” (0:1, 4-й тур) і “Буковина” – “Прикарпаття” (0:0, 10-й тур).