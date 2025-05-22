На Івано-Франківщині критично зростає кількість пізньої діагностики раку шийки матки

На Івано-Франківщині спостерігається тривожна тенденція пізнього виявлення раку шийки матки. На даний момент понад 40% випадків діагностують уже на пізніх стадіях, коли ефективність лікування суттєво знижується.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Пишуть Версії.

“У нашій області ситуація з діагностикою раку шийки матки є критичною… Кожна друга жінка звертається до лікаря вже з третьою або навіть четвертою стадією хвороби, коли лікування значно ускладнене, а шанси на повне одужання зменшуються,” — зазначив онкогінеколог Степан Долик.

Проблема пізньої діагностики особливо гостро постає в районах Івано-Франківщини, де доступ до спеціалізованої медичної допомоги обмежений. У сільській місцевості області жінки рідше проходять профілактичні огляди, що збільшує ризик виявлення захворювання на пізніх стадіях.

Медична статистика по Івано-Франківській області також свідчить про недостатню поінформованість жіночого населення щодо важливості регулярних обстежень. На жаль, багато пацієнток звертаються до лікарів лише при появі виражених симптомів, коли хвороба вже значно прогресувала.

Фахівець також відзначає, що найбільше випадків пізньої діагностики фіксують серед жінок віком понад 55 років та тих, хто не відвідував гінеколога більше двох років.

“Їх складно залучити до скринінгу, бо вони часто думають: «Навіщо мені це?» А саме в цій групі найбільше занедбаних випадків”, — пояснив лікар.

Степан Долик наголошує, що рак шийки матки належить до тих нечисленних онкологічних захворювань, яким можна ефективно запобігти за допомогою своєчасної діагностики.

“Скринінг — це перший крок, який реально рятує життя”, — підкреслив онкогінеколог, додавши, що вчасно зроблений мазок здатен знизити ризик смерті від цього захворювання на 90%.

В онкологічному диспансері Івано-Франківська лікарі підтверджують, що для успішного лікування раку шийки матки надзвичайно важливим є виявлення захворювання на ранніх стадіях. При першій та другій стадіях ефективність терапії досягає 70-95%, тоді як при третій та четвертій – знижується до 20-40%.

Медики Івано-Франківщини звертають увагу на необхідність проведення регулярних профілактичних оглядів у гінеколога. Всім жінкам, незалежно від віку, рекомендовано відвідувати спеціаліста не рідше одного разу на рік. Особливо це стосується представниць старшої вікової групи, в якій ризик виникнення раку шийки матки значно вищий.