Військовослужбовці Івано-Франківського ОТЦК та СП здали понад 15 літрів донарської крові

По 450 мл своєї крові здали 32 військовослужбовці обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Все, щоби допомогти побратимам на фронті та тим, хто лікується у цивільних медзакладах.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки.

За ініціативи КНП “Прикарпатський обласний центр служби крові” медики прибули до нас зі всім необхідним обладнанням, провели медогляд та, підписавши необхідну документацію, на місці організували забір крові.

«Кров сьогодні вкрай необхідна як військовим, так і цивільним, які терміново потребують допомоги. Понад 15 літрів крові – це дуже хороший результат. Кров поїде зараз у Центр переливання крові, її розділять на компоненти і донорська кров зможе врятувати чимало життів. Донорська кров потрібна завжди, і дуже добре, що військовослужбовці ОТЦК та СП зголосилися допомогти хворим та пораненим», – розповіла лікарка-трансфузіолог КПН “Прикарпатський обласний центр служби крові” Марта Щирба.

До доброї справи долучилися як жінки, так і чоловіки. Хтось здає свою кров уперше, а хтось із чималим досвідом донорства.

«Виїзна бригада від центру крові – це насамперед дуже зручно. Не відомо, чи зміг би я через брак часу сам потрапити до Центру переливання крові. Хоча до повномасштабного вторгненням періодично здавав кров», – каже начальник мобілізаційного відділу сектору мобілізаційно-оборонної роботи ІФ ОТЦК та СП підполковник Андрій Мороз.

«Для мене дуже важливо, що моя кров може допомогти людині у критичний момент. Я буду дуже радий, якщо моя кров справді врятує комусь життя», – розповів військовослужбовець Івано-Франківського ОТЦК та СП Володимир Сапуга.

Понад 15 літрів крові – на порятунок поранених на фронті та тих, хто потребує компонентів крові у тилу. Для кожного донора з числа військовослужбовців ОТЦК та СП – це добра справа, до якої завжди готові долучитися.