Після трьох років у ЗСУ франківський чиновник Руслан Зелик повернувся до роботи в мерії

60-річний Руслан Зелик знову працює в Івано-Франківській міській раді після трьох років військової служби. Він пішов добровольцем у ЗСУ у квітні 2022 року.

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У ЗСУ чоловік служив головним сержантом взводу охорони 138 навчального батальйону матеріального забезпечення, який є частиною 184 навчального центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

За час служби отримав медаль “За честь і звитягу”. За його словами, навчальний центр, де він служив, підготував понад 19 тисяч військовослужбовців різних спеціальностей.

До повномасштабного вторгнення Зелик обіймав посаду першого заступника директора Департаменту соціальної політики міської ради. Саме туди він повернувся після демобілізації.