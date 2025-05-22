Вартість навчання у франківських університетах у 2025 році становитиме від 32 до 69 тисяч гривень

Ректори університетів Івано-Франківська розповіли про вступну кампанію 2025 року: про кількість державних місць, вартість навчання та нові програми.

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Про це інформує «Галка» з наради в Івано-Франківській ОДА 21 травня.

Директор департаменту освіти та науки ОДА Віктор Кімакович розповів, що вже стартувала кампанія здачі НМТ, яка триває без зайвого галасу.

“Одинадцятий клас цього року на Прикарпатті завершують 9269 учнів”, — додав Кімакович.

В.о. ректора Прикарпатського національного університету Ігор Цепенда поділився, що важко прогнозувати результат вступної кампанії.

“На бакалаврат ми можемо цього року прийняти 5700 осіб на 85 освітніх програм. Але ми ще ніколи не заповнювали весь цей обсяг”.

Він додає, що на новий навчальний рік прогнозують 500 бюджетних місць у коледжі, 1100 — на бакалавраті, 500 — у магістратурі.

Щодо вартості навчання, за словами Цепенди, торік вона становила 32–34 тисячі гривень, і на новий навчальний рік очікується підвищення.

“Щодо географії вступників, то 23% — це франківці, 64% — абітурієнти з області, 7% — з Чернівців, 8% — зі Львова та близько 5% — з Тернополя”.

Цепенда додає, що університет облаштував 27 укриттів, які готові прийняти понад 10 000 студентів.

Ректор Івано-Франківського національного медичного університету Роман Яцишин розповів, що все частіше студентів цікавить напрям реабілітації. Університет має державне замовлення на 500 студентів, на платній основі — 1488.

“Ми набрали близько 900 студентів. Як на мене, ми можемо збільшити цю кількість, якщо будемо більше працювати з районами, які межують з іншими областями”.

Яцишин наголосив, що цього року очікують більше студентів на спеціальності медсестер, фармацевтів та косметологів, адже на цих фахівців також є запит.

Найдорожчим напрямом навчання залишається стоматологія — 63 000 гривень за навчальний рік. Торік це було 59 000 гривень.

Ректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Ігор Чудик повідомив, що серед новацій — обʼєднання з Донбаською академією архітектури, яке завершено на 80%. Разом з цим в області зʼявляється новий коледж — Дружківський фаховий коледж із трьома освітніми програмами з будівництва та архітектури.

“Наш університет пропонує 45 бакалаврських програм. Абсолютно нова спеціальність, яку ми впроваджуємо цього року — “Національна безпека””.

Для ветеранів університет пропонує 13 практичних курсів професійної підготовки у технічній сфері.