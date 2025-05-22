Вбивство Портнова в Іспанії: ЗМІ назвали пріоритетну версію слідства

Вбивство Андрій Портнова в Іспанії, найімовірніше, було скоєно організованою злочинністю «з економічних причин, чи через помсту». Політичний мотив малоймовірний.

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Про це із посиланням на джерела повідомляє місцеве видання ABC.

«Для уряду путіна він був не ціллю, а союзником, і Київ не може дозволити собі екстериторіальну кару зараз, оскільки це спровокує великий дипломатичний конфлікт з Іспанією, однією з європейських країн, яка найбільше підтримує Україну у війні», – сказало джерело у розвідці.

Ця теорія підкріплюється тим фактом, що російські ЗМІ від початку просували версію про причетність України.

Тому, пише видання, пріоритетна версія – вбивство через економічні причини або через помсту. Це не означає, що вбивці не можуть бути українцями, але на даний момент у цій події немає жодного політичного підґрунтя.

За інформацією ABC, Портнов оселився в Іспанії рік тому, у квітні 2024-го.

Двоє його молодших дітей навчаються в Американській школі, розташованій за 23 кілометри від його будинку. За даними правоохоронців, Портнов вийшов з дому близько восьмої ранку. Озброєні люди, як мінімум двоє чи троє (поліція підозрює, що їх було більше, вони забезпечували прикриття на шосе), чекали на нього біля школи.

О 9:15 ранку Портнов вийшов з автомобіля, провів дітей до школи та повернувся. Коли він був за метр від автомобіля, в нього вистрілили практично впритул. Джерела в поліції вказують, що він отримав не менше трьох кульових поранень.

Як повідомили джерела видання у місцевій поліції, один із підозрюваних – чоловік середнього віку з бородою, одягнений у чорний спортивний костюм, на голові у нього була кепка або капюшон. Він носив поясну сумку. Бачили, як він тікав у бік зеленої зони. Передбачається, що його та його спільників там підібрала інша людина, ймовірно, на викраденій машині з погнутими номерними знаками.