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У Франківську водій утікав від поліцейських на потрощеній машині без дверей ВІДЕО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську водій утікав від поліцейських на потрощеній машині без дверей ВІДЕО

Автор: Петро Якимчук
22/05/2025 21:41
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Сьогодні, 22 травня, в середмісті Івано-Франківська поліцейські переслідували потрощене авто, пише Правда ІФ

Дана інформація з’явилася в місцевих телеграм-каналах.

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Очеведці зафільмували погоню за автомобілем, у котрого була відсутня ліва дверка. Водій намагався утекти від переслідування. Врешті франківські поліцейські наздогнали правопорушника.

Горе-водія наздогнали на вулиці Мазепи. Усі деталі інцеденту повідомимо згодом на нашому сайті.