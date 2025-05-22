У Франківську водій утікав від поліцейських на потрощеній машині без дверей ВІДЕО

Сьогодні, 22 травня, в середмісті Івано-Франківська поліцейські переслідували потрощене авто, пише Правда ІФ
Дана інформація з’явилася в місцевих телеграм-каналах.
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Очеведці зафільмували погоню за автомобілем, у котрого була відсутня ліва дверка. Водій намагався утекти від переслідування. Врешті франківські поліцейські наздогнали правопорушника.
Горе-водія наздогнали на вулиці Мазепи. Усі деталі інцеденту повідомимо згодом на нашому сайті.