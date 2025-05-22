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“Сила жінки-матері”: 13 матерів загиблих воїнів стали учасницями соціального проєкту

Автор: Оксана Марушкевич
22/05/2025 22:12
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Тринадцять матері полеглих Героїв Коломийщини стали учасницями нашого соціального проєкту, що відбувається в рамках “Турботи про родину Героя”.

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Про це повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає Правда.іф.

Тринадцять жінок, чиї сини віддали життя за Україну, отримали частинку тепла, підтримки й щирої людської вдячності. Учнівський і педагогічний колектив Коломийського професійного ліцею сфери послуг створив для них особливу атмосферу: професійні перукарі та візажисти подбали про стильні образи, які ожили у фотосесії, сповненій краси та жіночої сили.

“У кожному такому проєкті — глибока шана, яку ми прагнемо висловити кожній родині Героя, вдячність та підтримка”, – зазначає посадовиця.