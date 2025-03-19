Прикарпатця Владислава Німака нагородили “Лицарським хрестом”

18 березня військовослужбовця з Калуша Владислава Німака вшанували найвищою нагородою Української добровольчої армії – “Лицарським хрестом”.

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Пише Правда.іф з посиланням на Андрія Найду.

Орден «Лицарський хрест УДА» вручається за особисту мужність, жертовність і героїзм у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіданне служіння Українському народові.

В мирному житті Владислав Німак – активний у різних суспільно-культурних царинах. Хлопець – музикант, продюсер, співак, учасник Спілки Української Молоді.