ЗСУ знищили 72 ворожі ударні БПЛА

У ніч на 19 березня 2025 року (із 19.00 18 березня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М, чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та 145-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Орел, Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф.

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Пише Правда.іф з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

“Станом на 08.00 підтверджено збиття 72 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. 56 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків)”, – йдеться у дописі.

Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Київщина та Чернігівщина.