На Прикарпатті вогнеборці ліквідували пожежу в житловому будинку

Так, 18 березня о 18:34 надійшло повідомлення на лінію “101” про те, що в селі Яблуниця, Поляницької ТГ, горить будинок.

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Про це інформують в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області.

На місці події рятувальники встановили, що виникла пожежа покрівлі та перекриття одноповерхового житлового будинку, площа пожежі складала 30 кв м.

Надзвичайники спільно з добровольцями місцевої пожежної команди оперативно ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню на більшу площу.

Завдяки діям вогнеборців на пожежі було врятовано два сусідні житлові будинки.

Постраждалих на пожежі немає.

Причина виникнення займання встановлюється фахівцями.