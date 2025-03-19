ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Прикарпатті вогнеборці ліквідували пожежу в житловому будинку
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті вогнеборці ліквідували пожежу в житловому будинку

Автор: Олег Мамчур
19/03/2025 09:49
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Акція Blago: оплата частинами до трьох років
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Так, 18 березня о 18:34 надійшло повідомлення на лінію “101” про те, що в селі Яблуниця, Поляницької ТГ, горить будинок. 

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це інформують в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області.

На місці події рятувальники встановили, що виникла пожежа покрівлі та перекриття одноповерхового житлового будинку, площа пожежі складала 30 кв м. 

Надзвичайники спільно з добровольцями місцевої пожежної команди оперативно ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню на більшу площу. 

Завдяки діям вогнеборців на пожежі було врятовано два сусідні житлові будинки. 

Постраждалих на пожежі немає.

Причина виникнення займання встановлюється фахівцями.