Погода в Івано-Франківській області 19 березня

19 березня на Івано-Франківщині переважатиме мінлива хмарність, без опадів. Вдень в області температура повітря прогріється до 9° тепла.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — від 4° до 6° морозу, вдень повітря прогріється до 6-8° тепла.

По області вночі — 1-6° морозу, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 4-9° тепла.

У високогір’ї Карпат вночі температура повітря коливатиметься від 7° до 12° морозу, вдень — 1-6° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.