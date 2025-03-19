В Солотвинській громаді оголошено жалобу – очікують траурний кортеж із тілом героя Василя Волочія

У середу 19 березня, на вічний спочинок до рідного дому повернеться полеглий захисник Василь Волочій з Богородчанщини

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.іф, із посиланням Солотвинську селищну раду.

Прибуття скорботного кортежу очікується сьогодні орієнтовно о 12:00 годині в селище Богородчани біля адмінприміщення селищної ради, а в селище Солотвин – о 12:45 годині біля Фігури Ісуса Христа.

Усіх мешканців громади закликають зібратися на центральній дорозі, щоб вшанувати та віддати останню шану загиблому.

Відповідно до розпорядження секретаря селищної ради, 19-20 березня 2025 року в Солотвинській селищній територіальній громаді оголошено днями жалоби. У зв’язку з цим, на знак скорботи, на будівлях і спорудах слід приспустити державний прапор.