Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:
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19 березня – 130 років від дня народження Максима Рильського (1895-1964), відомого українського поета, перекладача, публіциста, громадського діяча, мовознавця. У 1959 р. відвідав Гуцульщину;
– 95 років виповнюється Ліні Костенко (1930), українській поетесі-шістдесятниці, письменниці, дисидентці, лауреатці Шевченківської премії, Премії Антоновичів, Ордену Почесного легіону.
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.