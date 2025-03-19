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Диван на коліщатках в темній вітальні

Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
19/03/2025 08:50
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Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

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19 березня – 130 років від дня народження Максима Рильського (1895-1964), відомого українського поета, перекладача, публіциста, громадського діяча, мовознавця. У 1959 р. відвідав  Гуцульщину;

95 років виповнюється Ліні Костенко (1930), українській поетесі-шістдесятниці, письменниці, дисидентці, лауреатці Шевченківської премії, Премії Антоновичів, Ордену Почесного легіону.

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.