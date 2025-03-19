Сьогодні у Калуській громаді розпочинаються заходи прощання із полеглим героєм Андрієм Красієм

У середу 19 березня, Калуська міська територіальна громада зустрічне траурний кортеж із тілом полеглого Героя Андрія Красія
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомляє калуський міський голова Андрій Найда, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда.іф
Графік та схема руху траурної колони
0 12:00 – виїзд траурної колони з тілом Героя з Калуської ЦРЛ, яка рухатиметься вулицями міста:
- -Івано-Франківська;
- -Бандери;
- -Грушевського;
- -Винниченка;
- -пр.Лесі Українки;
- -б. Незалежності;
- -Європейська;
- -ПК “Мінерал”.
Парастас о 12:30.
Опісля траурний кортеж прямуватиме в с. Копанки маршрутом:
- -вул. Європейська;
- -Євшана;
- -Глібова;
- -с. Копанки, вул. Січових Стрільців, 24.
Чин похорону розпочнеться в четвер, 20 березня, о 10:00 годині від рідної хати нашого Воїна.
Відправа в церкві Архистратига Михаїла ПЦУ села Копанки.