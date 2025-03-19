Сьогодні у Калуській громаді розпочинаються заходи прощання із полеглим героєм Андрієм Красієм

У середу 19 березня, Калуська міська територіальна громада зустрічне траурний кортеж із тілом полеглого Героя Андрія Красія

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Про це повідомляє калуський міський голова Андрій Найда, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда.іф

Графік та схема руху траурної колони

0 12:00 – виїзд траурної колони з тілом Героя з Калуської ЦРЛ, яка рухатиметься вулицями міста:

-Івано-Франківська;

-Бандери;

-Грушевського;

-Винниченка;

-пр.Лесі Українки;

-б. Незалежності;

-Європейська;

-ПК “Мінерал”.

Парастас о 12:30.

Опісля траурний кортеж прямуватиме в с. Копанки маршрутом:

-вул. Європейська;

-Євшана;

-Глібова;

-с. Копанки, вул. Січових Стрільців, 24.

Чин похорону розпочнеться в четвер, 20 березня, о 10:00 годині від рідної хати нашого Воїна.

Відправа в церкві Архистратига Михаїла ПЦУ села Копанки.

Поховають полеглого Героя на кладовищі рідного села.