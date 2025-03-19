Сьогодні Галицька громада зустрічає траурний кортеж із тілом бойового медика Миколи Легіня

На Прикарпаття знову прийшла скорботна звістка. У війні за українську землю загинув ще один її син – житель села Козина Галицької територіальної громади Микола Легінь.

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Про це повідомляє Галич давній сучасний, пише Правда.іф.

Микола Легінь обіймав посаду бойового медика у взводі розвідки та корегування роти безпілотних систем 1-го батальйону спеціального призначення, маючи звання молодшого сержанта за контрактною військовою службою.

Під час виконання бойових завдань із відсічі збройної агресії Російської Федерації, під час артилерійського обстрілу ворожих позицій, він отримав смертельне уламкове поранення, яке призвело до його загибелі 13 березня 2025 року в районі населеного пункту Новоспаське, Бахмутського району, Донецької області. Будучи вірним військовій присязі, він виявив непохитність і мужність у боротьбі за суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України.

Траурний кортеж з тілом Героя громада зустріне у середу, 19 березня, об 11.00 годині біля Церкви Різдва Христового у Галичі.

О 18.00 годині в селі Козина розпочнеться парастас (вул. Незалежності, 79).

У четвер, 20 березня, о 12.00 годині розпочнеться чин похорону.