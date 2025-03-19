Сьогодні Коломия прощається із відважним прикордонником Сергієм Могильняком

У вівторок 18 березня, до Коломиї прибув скорботний кортеж з тілом захисника, інспектора вищої категорії, начальника відділу інспекторів комендатури швидкого реагування 1 прикордонного загону Сергія Могильняка.
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Повідомляє Богдан Станіславський, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда.іф.
Чин похорону розпочнеться у середу, 19 березня, о 10:00 годині у соборі Преображення Христового УГКЦ.