ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Сьогодні Коломия прощається із відважним прикордонником Сергієм Могильняком
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні Коломия прощається із відважним прикордонником Сергієм Могильняком

Автор: Ігор Василик
19/03/2025 08:10
-Реклама
-Реклама
-Реклама
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У вівторок 18 березня, до Коломиї прибув скорботний кортеж з тілом захисника, інспектора вищої категорії, начальника відділу інспекторів комендатури швидкого реагування 1 прикордонного загону Сергія Могильняка.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Повідомляє Богдан Станіславський, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда.іф.

Чин похорону розпочнеться у середу, 19 березня, о 10:00 годині у соборі Преображення Христового УГКЦ.

Поховають захисника на Алеї Слави.

Чоловік у військовій формі, нейтральний фон.
Сергій Могильняк