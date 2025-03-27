Прикарпатця, який позбавив життя чоловіка своєї сестри, судитимуть

Вбивство під час сімейного конфлікту трапилось у листопаді 2024 року в селі Ясень на Калущині.
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Повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, передає Правда.іф.
Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 54-річному жителя Калуського району за фактом умисного вбивства (ч.1.ст.115 КК України).
“Слідством встановлено, що у листопаді 2024 року обвинувачений позбав життя 48-річного мешканця села Ясень, який був чоловіком його сестри. Вони проживали в одному будинку, а того дня між потерпілим та його дружиною виник конфлікт. До сварки долучився й брат, схопивши кухонний ніж, він завдав ним три удари у груди чоловіку”, – йдеться у дописі.
Від отриманих травм потерпілий помер на місці.
Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ НП в Івано-Франківській області.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.