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Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпатця, який позбавив життя чоловіка своєї сестри, судитимуть

Автор: Оксана Марушкевич
27/03/2025 22:09
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Вбивство під час сімейного конфлікту трапилось у листопаді 2024 року в селі Ясень на Калущині.

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Повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, передає Правда.іф.

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 54-річному жителя Калуського району за фактом умисного вбивства (ч.1.ст.115 КК України).

“Слідством встановлено, що у листопаді 2024 року обвинувачений позбав життя 48-річного мешканця села Ясень, який був чоловіком його сестри. Вони проживали в одному будинку, а того дня між потерпілим та його дружиною виник конфлікт. До сварки долучився й брат, схопивши кухонний ніж, він завдав ним три удари у груди чоловіку”, – йдеться у дописі.

Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ НП в Івано-Франківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.