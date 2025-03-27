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Шахраї ошукали прикарпатку на 51 тисячу гривень
Диван на коліщатках в темній вітальні

Шахраї ошукали прикарпатку на 51 тисячу гривень

Автор: Олег Мамчур
27/03/2025 22:40
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Прикарпатка втратила 51 000 гривень, перейшовши за фішинговим посиланням.

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Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області.

У чергову шахрайську пастку потрапила 33-річна жителька Калуського району.

Зі слів заявниці, в один із мобільних додатків їй надійшло невідоме посилання. Жінка перейшла за ним. І як результат, з її рахунку шахраї списали 51 000 гривень.

Слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські наголошують:

  • в жодному разі не переходьте за посиланнями, які невідомі особи надсилають вам в особисті повідомлення чи мобільні додатки;
  • не переходьте на сторонні ресурси, навіть, якщо посилання надійшло від знайомого;
  • не залишайте конфіденційні дані на сторонніх ресурсах;
  • завжди уважно перевіряйте URL-адресу, адже фішинговий сайт може відрізнятися від офіційної платформи онлайн-магазину лише однією буквою або цифрою.