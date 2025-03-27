Шахраї ошукали прикарпатку на 51 тисячу гривень

Прикарпатка втратила 51 000 гривень, перейшовши за фішинговим посиланням.
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Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області.
У чергову шахрайську пастку потрапила 33-річна жителька Калуського району.
Зі слів заявниці, в один із мобільних додатків їй надійшло невідоме посилання. Жінка перейшла за ним. І як результат, з її рахунку шахраї списали 51 000 гривень.
Слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
Поліцейські наголошують:
- в жодному разі не переходьте за посиланнями, які невідомі особи надсилають вам в особисті повідомлення чи мобільні додатки;
- не переходьте на сторонні ресурси, навіть, якщо посилання надійшло від знайомого;
- не залишайте конфіденційні дані на сторонніх ресурсах;
- завжди уважно перевіряйте URL-адресу, адже фішинговий сайт може відрізнятися від офіційної платформи онлайн-магазину лише однією буквою або цифрою.