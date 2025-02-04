Прикарпатець Андрій Гуменюк нагороджений нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ “Золотим хрестом”

Старший солдат Андрій Гуменюк зі складу 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша оперативного командування “Захід” Сухопутних військ Збройних Сил України за проявлену особисту мужність і героїзм, стійкість та рішучість під час виконання військового та службового обов’язку в умовах, пов’язаних з ризиком для життя, нагороджений нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України “Золотий хрест”.

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Мобілізований Коломийським РТЦК та СП Івано-Франківської області військовослужбовець за час боїв проти рашистів здійснив чимало гідних справжнього Захисника України вчинків. Та з-поміж усіх найважливішими були такі епізоди фронтової біографії воїна, пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки.

“Перебуваючи у складі відділення радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами на одній із позицій Покровського району Донецької області, старший солдат із позивним “Гума” разом із побратимом виявили ворожий FPV-дрон, який намагався уразити наш бронеавтомобіль MAX PRO. Діючи рішуче та професійно, військовослужбовці спрямували засіб РЕБ точно на дрон, відвели його вбік, потім він рухнув на землю та самоліквідувався внаслідок вибуху”, – йдеться у дописі

Разом із побратимом мужній прикарпатець виявили в іншому випадку також ворожий FPV-дрон, який намагався уразити наш танк. Діючи рішуче та професійно, військовослужбовці застосували засіб РЕБ і ліквідували повітряну загрозу. Так само успішно бійці відпрацювали по повітряній цілі ворога, коли FPV-дрон скеровувався на знищення української САУ.

А у вересні минулого року, перебуваючи у складі відділення радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами на Покровському напрямку, старший солдат Андрій Гуменюк перехопив вороже відео роботи їхньої групи операторів FPV-дронів. Проаналізувавши зображення, він чітко локалізував місце базування ворожої групи. Координати були негайно передані нашому підрозділу УБАК, який влучним попаданням знищили визначену будівлю разом з групою операторів.

Перебуваючи у розташуванні з’єднання, Командувач військ Оперативного командування “Захід” бригадний генерал Володимир Шведюк вручив мужньому воїнові нагрудний знак “Золотий хрест”.

На даний момент старший солдат із позивним “Гума” разом із іншими бойовими побратимами зі складу 68 ОЄБр імені Олекси Довбуша продовжують нищити рашистських загарбників на Донеччині та наближати українську Перемогу.