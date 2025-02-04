Івано-Франківськ покращуватиме моніторинг якості повітря за підтримки Фінляндії

Івано-Франківськ започатковує співпрацю з Фінляндією у рамках міжнародного проєкту UFAIR, спрямованого на контроль і покращення якості повітря.

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Про це повідомляє Івано-Франківська міська рада, передає Правда.іф.

Що це означає для громади?

До кінця року в Івано-Франківську буде встановлено сучасну станцію моніторингу, яка аналізуватиме 16 показників якості повітря (зараз відстежуються лише 4).

Навчання для фахівців, які оперативно реагуватимуть на забруднення.

Впровадження нових стандартів контролю довкілля на рівні європейських міст.

У рамках співпраці відбулася зустріч місцевої влади із експертом Фінського метрологічного інституту Харрі Калеві Пієтаріла.