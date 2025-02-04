Івано-Франківськ покращуватиме моніторинг якості повітря за підтримки Фінляндії

Івано-Франківськ започатковує співпрацю з Фінляндією у рамках міжнародного проєкту UFAIR, спрямованого на контроль і покращення якості повітря.
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомляє Івано-Франківська міська рада, передає Правда.іф.
Що це означає для громади?
- До кінця року в Івано-Франківську буде встановлено сучасну станцію моніторингу, яка аналізуватиме 16 показників якості повітря (зараз відстежуються лише 4).
- Навчання для фахівців, які оперативно реагуватимуть на забруднення.
- Впровадження нових стандартів контролю довкілля на рівні європейських міст.
У рамках співпраці відбулася зустріч місцевої влади із експертом Фінського метрологічного інституту Харрі Калеві Пієтаріла.
“Уже розглядаються локації для встановлення станції, а остаточне рішення прийматиме робоча група. Важливо, що цей проєкт є частиною масштабної ініціативи, яка триватиме 4 роки та охопить 4 області України”, – йдеться у дописі