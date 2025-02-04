ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Івано-Франківськ покращуватиме моніторинг якості повітря за підтримки Фінляндії

Автор: Lilia
04/02/2025 18:00
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Новий житловий центр у місті City by Blago
-Реклама
-Реклама
Квартири Івано-Франківськ
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Івано-Франківськ започатковує співпрацю з Фінляндією у рамках міжнародного проєкту UFAIR, спрямованого на контроль і покращення якості повітря.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це повідомляє Івано-Франківська міська рада, передає Правда.іф.

Що це означає для громади?

  • До кінця року в Івано-Франківську буде встановлено сучасну станцію моніторингу, яка аналізуватиме 16 показників якості повітря (зараз відстежуються лише 4).
  • Навчання для фахівців, які оперативно реагуватимуть на забруднення.
  • Впровадження нових стандартів контролю довкілля на рівні європейських міст.

У рамках співпраці відбулася зустріч місцевої влади із експертом Фінського метрологічного інституту Харрі Калеві Пієтаріла.

“Уже розглядаються локації для встановлення станції, а остаточне рішення прийматиме робоча група. Важливо, що цей проєкт є частиною масштабної ініціативи, яка триватиме 4 роки та охопить 4 області України”, – йдеться у дописі