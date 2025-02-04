Біля сміттєзвалища на Франківщині знайшли 12 трупів породистих свиней

31 січня поблизу сміттєзвалища між Рожнятівською та Брошнів-Осадською громадами, що на Івано-Франківщині, знайшли 12 трупів породистих свиней. Наразі експерти з’ясовують, від чого загинули тварини.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці Брошнів-Осадської громади.

Тіла свиней породи мангалиця знайшли на території земель сільськогосподарського призначення з боку села Сваричів.

“Рятувальники та працівники Рожнятівського відділу Калуського управління Держпродспоживслужби відібрали проби патологічного матеріалу та захоронили тварин на місці. До роботи також залучили співробітників Брошнів-Осадської селищної ради та комунального підприємства “ЖЕК”, — йдеться у дописі.

Відібрані зразки дозволять з’ясувати причину загибелі свиней. Поліцейські шукають причетних до незаконного вивезення мангалиць.