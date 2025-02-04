Внаслідок хвороби помер військовослужбовець з Франківщини Василь Деркач

Знову трагічна звістка сколихнула Ямницьку територіальну громаду. Зупинилося серце військовослужбовця з Ямниці Василя Деркача.

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Пише Правда.іф з посиланням на сайт громади.

Народився Василь Іванович Деркач 18 травня 1966 р. в с. Ямниця. З березня 2023 р. боєць захищав Україну від загарбників у лавах ЗСУ. Ніс службу на Запорізькому напрямку.

“Перебуваючи на війні, Василь отримав проблеми зі здоров’ям та від серпня 2024 р. перебував на лікуванні. На жаль, 02 лютого 2025 р. серце нашого земляка зупинилося”, – йдеться у дописі

Мешканці Ямниці на колінах зустріли кортеж із тілом померлого військовослужбовця.

Поминальна панахида відбудеться сьогодні, 04 лютого, о 19:00 год. в домі померлого, в селі Ямниця (вул. Шевченка, 59)

Чин похорону відбудеться у середу, 05 лютого, о 12:00 год.