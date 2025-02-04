У Франківську суд оштрафував чоловіка, який підробив свідоцтво про народження на вигадану дитину

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Івано-Франківський міський суд виніс вирок у справі чоловіка, який на замовлення підробив свідоцтво про народження на вигадану дитину. Його “клієнт” у березні 2024 року з цим документом виїхав до Польщі.

Про це йдеться у вироку суду, пише Суспільне

Обвинувачений у лютому 2024 року отримав пропозицію щодо роботи в інтернеті через Telegram. Вона полягала у формуванні документів із використанням фотошопу.

“26 лютого невстановлений слідством чоловік переслав йому фотографії двох офіційних свідоцтв про народження. При цьому він повідомив, що йому необхідно виготовити свідоцтво про народження на вигадане ім’я від 7 лютого 2018 року. Обвинувачений погодився та вніс зміни до документа у програмі Photoshop Express”, — йдеться у матеріалах справи.

Чоловік створив у електронному форматі документ, подібний за формою і змістом до офіційного свідоцтва про народження. У ньому зазначив, що вигадана дитина народилася у Чернівцях, а також дописав імена її батьків. Обвинувачений додав до документа відскановану печатку Чернівецького міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

7 березня 2024 року, використовуючи підроблене свідоцтво про народження, а також два справжні документи на власних дітей, “клієнт” обвинуваченого перетнув державний кордон через пункт пропуску “Угринів” у напрямку Республіки Польща.

Чоловік, який підробив документ, у суді визнав свою вину. Також він уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Суд визнав його винним за ч. 1 ст. 358 (підроблення документів) Кримінального кодексу України та зобов’язав виплатити штраф — 17 тисяч гривень.