Верховинська громада “на щиті” зустріла мужнього воїна Сокола Юрія

Сьогодні, 4 лютого, жителі Верховинської громади з болем у серці зустріли Сокола Юрія, гранатометника роти вогневої підтримки, 201 батальйону 102 бригади, молоде життя якого обірвалося в дорожньо-транспортній пригоді.
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Про це пише Правда.іф з посиланням на Верховинська селищна рада
Воїн народився 01 травня 1999 року в селі Замагора. Навчався в Замагорівській ЗОШ I-III cт. Уже дорослим деякий час працював за кордоном. Як справжній патріот своєї країни, з перших днів війни, а саме – 26 лютого 2022-го року добровольцем долучився до лав Збройних Сил України.
Віддати шану захиснику сьогодні прийшли рідні та близькі, побратими, представники влади, учнівська молодь та громадськість.
Чин поховання розпочнеться у середу, 5 лютого, об 11:00 год. в батьківському домі загиблого в с.Замагора.