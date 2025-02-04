Ще у 13 навчальних закладах Івано-Франківщини працюватимуть офіцери освітньої безпеки

Поліцейські Служби освітньої безпеки пройшли початкову професійну підготовку на базі Львівського державного університету внутрішніх справ та отримали дипломи.

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Про це повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф

Відтепер офіцери освітньої безпеки слідкуватимуть за безпекою учасників освітнього процесу ще у 13 навчальних закладах Івано-Франківщини. Вони комунікуватимуть з екстреними службами, проводитимуть профілактичні заходи з учнями щодо попередження булінгу, кібергігієни тощо. Напередодні офіцери зустрілися з керівництвом обласної поліції Прикарпатті та отримали необхідні настанови для ефективної служби.

«Вам довірили відповідальне завдання. Безпека наймолодших громадян під час навчання в умовах правового режиму воєнного стану вкрай важлива. І я переконаний, що ви відмінно впораєтеся із цим» – наголосив очільник поліції Сергій Безпалько.

Загалом на Прикарпатті проєктом «Офіцери Служби освітньої безпеки» вже охоплено 33 навчальних заклади. Він реалізується з ініціативи керівництва держави за участі Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції.