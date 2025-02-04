США хочуть отримати рідкоземельні метали в обмін на допомогу Україні, – Трамп

У понеділок, 3 лютого, американський президент Дональд Трамп заявив, що США можуть продовжувати допомогу Україні в обмін на українські рідкоземельні метали. За його словами, Київ готовий це зробити.

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Про це повідомляє видання «Голос Америки», з посиланням на заяву Трампа у Білому домі.

Виступаючи перед журналістами в Овальному кабінеті, Трамп заявив, що США надали більше військової та економічної допомоги Україні, ніж Європа.

Згідно зі словами американського лідера, Європа відстає в допомозі Україні. І це при тому, що між США та Україною океан, а між Європою та Україною його немає. Тож Європа, має щонайменше «платити рівну суму» зі Сполученими Штатами.

«Ми шукаємо угоду з Україною, коли вони забезпечать те, що ми даємо їм, своїми рідкоземельними металами», – додав Трамп.

Президент США зазначив, що він нібито отримав повідомлення від української сторони про готовність укласти відповідну угоду.

«Я хочу мати безпеку рідкоземельних елементів. Ми вкладаємо сотні мільярдів доларів. У них велика рідкісна земля. І я хочу безпеки рідкоземельних елементів, і вони готові це зробити», – сказав Трамп.

Зазначається, що також у Вашингтоні працюють над гарантіями для України.