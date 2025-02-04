США хочуть отримати рідкоземельні метали в обмін на допомогу Україні, – Трамп

У понеділок, 3 лютого, американський президент Дональд Трамп заявив, що США можуть продовжувати допомогу Україні в обмін на українські рідкоземельні метали. За його словами, Київ готовий це зробити.
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Про це повідомляє видання «Голос Америки», з посиланням на заяву Трампа у Білому домі.
Виступаючи перед журналістами в Овальному кабінеті, Трамп заявив, що США надали більше військової та економічної допомоги Україні, ніж Європа.
Згідно зі словами американського лідера, Європа відстає в допомозі Україні. І це при тому, що між США та Україною океан, а між Європою та Україною його немає. Тож Європа, має щонайменше «платити рівну суму» зі Сполученими Штатами.
«Ми шукаємо угоду з Україною, коли вони забезпечать те, що ми даємо їм, своїми рідкоземельними металами», – додав Трамп.
Президент США зазначив, що він нібито отримав повідомлення від української сторони про готовність укласти відповідну угоду.
«Я хочу мати безпеку рідкоземельних елементів. Ми вкладаємо сотні мільярдів доларів. У них велика рідкісна земля. І я хочу безпеки рідкоземельних елементів, і вони готові це зробити», – сказав Трамп.
Зазначається, що також у Вашингтоні працюють над гарантіями для України.
«Ми говоримо з ними просто зараз, ми працюємо над угодами, щоб у нас були гарантії та інші речі. Ми говоримо Україні, що у них є дійсно цінні рідкоземельні метали», – зазначив Трамп.