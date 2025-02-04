На Калущині підприємець привласнив понад 159 тисяч гривень бюджетних коштів під час ремонту школи

Директор ТОВ привласнив понад 159 тис грн під час капітального ремонту школи на Івано-Франківщині, йому повідомлено про підозру.

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Повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, передає Правда.іф

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Рожнятівського відділу Калуської окружної прокуратури повідомлено про підозру 35-річному директору товариства з обмеженою відповідальністю за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого повторно, та службового підроблення ( ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у 2018 році між державними органами обласного центру з питань будівництва та приватним підприємством було укладено договір підряду по виконанню робіт з капітального ремонту приміщень однієї зі шкіл Калуського району.

Однак директор ТОВ умисно вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо фактичного обсягу виконаних будівельних робіт.

Таким чином, підозрюваний привласнив понад 159 тис. грн бюджетних коштів.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ ВП № 2 (смт Рожнятів) Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області.