Підлітку з Франківщини провели складну операцію на виправлення вади грудної клітини

19-річний Віктор з Івано-Франківщини 4 роки жив із спеціальною пластиною, щоб виправити вроджену ваду грудної клітки.

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На складну операцію у 2020 році сам підліток і його батьки наважились через постійні проблеми із дихальною та серцево-судинною системами, спричинені деформацією грудини. А також через психологічний дискомфорт, адже деформація була досить вираженою. Після тривалого періоду корекції пластину нарешті видалили, і хлопець задоволений результатом. Обидва втручання виконали хірурги Центру Дитячої Медицини. Західноукраїнського Спеціалізованого Центру, передає Правда.іф

Віктор зізнався, що перші два місяці після встановлення конструкції було важко.

“Але поступово я звик: став себе краще почувати, мені легше було дихати, бігати. А після видалення пластини через зміни у зовнішності я ще й впевненіше почуваюсь”, – додав хлопець.

Дитячий хірург Андрій Кузик (Andriy Kuzyk) каже, що видалення пластини не загрожує досягнутій корекції. Конструкція достатньо укріпила грудну клітку, вона набула правильної форми і більше не деформує інші органи. Відтак у хлопця зникли неприємні відчуття: задишка, здавлення у грудях тощо. Розрізи при повторному втручанні виконали на місці попередніх, щоб уникнути появи нових рубців.

З такою проблемою звертаються хлопці і дівчата різного віку.

Загалом фахівці Центру кажуть, що лійкоподібна деформація грудної клітки – найпоширеніша вроджена вада розвитку цього відділу скелету. З такою проблемою звертаються хлопці і дівчата різного віку. Проте найчастіше операцію виконують після 12-14 років. Рішення щодо консервативного чи оперативного лікування хірурги приймають разом із пацієнтом і його батьками індивідуально.

У центрі додають, що таких операцій проводять до 10-15 на рік. Тож хірурги лікарні мають великий досвід у лікуванні цієї патології, і використовують сучасні світові методики, які є малотравматичними і дають відмінний косметичний результат.