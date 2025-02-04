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Рятувальники ліквідували пожежу котельні в місті Коломия

Автор: Lilia
04/02/2025 20:11
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4 лютого о 14:18 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу на території приватного підприємства в місті Коломия.

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Про це йдеться на сайті ГУ ДСНС в області, пише Правда.іф

До місця виклику було направлено вогнеборців міста Коломия, які по прибуттю встановили, що виникла пожежа в приміщенні котельні, прибудованої до складського приміщення. Площа пожежі складала 30 кв.м.

На місці події рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу, не допустивши її поширення на більшу площу. Завдяки професійним діям вогнеборців  на пожежі врятовано магазин, складське приміщення та котельню.

До ліквідації пожежі було залучено 2 одиниці спецтехніки та 10 рятувальників ДСНС. 

Постраждалих на місці події немає. Причина виникнення пожежі встановлюється фахівцями.