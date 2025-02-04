Прикарпатець “Гума” допоміг знищити групу операторів ворожих FPV-дронів

Старший солдат, боєць 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша Андрій Гуменюк з позивним “Гума” нагороджений нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних сил України “Золотий хрест” “за проявлену особисту мужність і героїзм, стійкість та рішучість під час виконання військового та службового обов’язку в умовах, пов’язаних з ризиком для життя”.

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Про це інформує Правда з посиланням на Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки.

Мобілізований Коломийським РТЦК та СП військовослужбовець за час боїв проти рашистів здійснив чимало гідних вчинків. Так, на одній із позицій Покровського району Донецької області старший солдат “Гума” разом із побратимом виявили ворожий FPV-дрон, який намагався уразити наш бронеавтомобіль MAX PRO. Військовослужбовці спрямували засіб РЕБ точно на дрон, відвели його вбік, потім він рухнув на землю та самоліквідувався внаслідок вибуху.

В іншому випадку ворожий FPV-дрон намагався уразити наш танк. Військовослужбовці застосували засіб РЕБ і ліквідували повітряну загрозу. Так само успішно бійці відпрацювали по повітряній цілі ворога, коли FPV-дрон скеровувався на знищення української САУ.

А у вересні минулого року на Покровському напрямку старший солдат Андрій Гуменюк перехопив вороже відео роботи їхньої групи операторів FPV-дронів. Проаналізувавши зображення, він чітко локалізував місце базування ворожої групи. Координати були негайно передані нашому підрозділу УБАК, який влучним попаданням знищив визначену будівлю разом з групою операторів.

Командувач військ Оперативного командування “Захід” бригадний генерал Володимир Шведюк вручив мужньому воїнові нагрудний знак “Золотий хрест”.