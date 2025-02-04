На Івано-Франківщині за тиждень на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіло 6736 осіб

За даними оперативної інформації з початку епідсезону 2024-2025рр. в Івано-Франківській області на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіло 94125 осіб, в тому числі 59086 дітей до 17 років (62,8%).

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Про це повідомив головний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук.

«Впродовж 05 тижня 2025 року в області на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіло 6736 осіб, в тому числі 4226 дітей до 17 років, що становить 62,7%», – зазначив Савчук.

Госпіталізовано всього – 149 осіб (2,2% від загальної кількості захворілих), з них 100 дітей до 17 років (67,1%). У тому числі із COVID-19 госпіталізовано 24 особи, дорослі.

З початку епідсезону 2024-2025рр. проти грипу в області проведено 3102 щеплення, в тому числі групи медичного ризику – 501 особа, епідризику – 1480 осіб, інші – 1121 особа.

З початку епідсезону 2024/2025рр. зареєстровано 7 летальних випадків, із них 5 – випадків від COVID-19.