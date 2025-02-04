Підробив росіянину документи на громадянство Румунії

В Івано-Франківську винесли вирок місцевому жителю, який підробив для росіянина документи задля отримання громадянства Республіки Румунія.

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Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду.

Обвинувачений не був підприємцем, проте знав механізм оформлення громадянства Румунії та отримання паспортів. У 2021 році він надавав такі послуги жителям Івано-Франківщини та громадянам РФ, а також людям, в яких є близькі родичі, народжені до 1940 року на території Чернівецької та Одеської областей.

У невстановлений слідством час з чоловіком через Telegram зв’язався громадянин Росії, який попросив допомоги в одержанні громадянства Румунії.

“Після отримання сканкопій потрібних документів у травні 2021 року, перебуваючи у Києві, обвинувачений створив в електронному форматі документ, подібний за формою та змістом до витягу з держреєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження, у який вніс неправдиві дані у всіх графах документа про те, що громадянин РФ народився у селі Липовани Вижницького району Чернівецької області”, — йдеться у матеріалах справи.

Окрім того, житель Івано-Франківщини підробив витяг про реєстрацію шлюбу росіянина. Після цього видрукував документи та у фотошопі поставив на них печатки з написом “Міністерство юстиції України”.

Також чоловік допоміг іншому “клієнту” з Коломиї за 1900 євро влаштуватися на роботу в Румунії з подальшим оформленням нового громадянства без законних на це підстав. У листопаді 2021 року на пункті пропуску “Порубне-Серет” коломиянина затримали. У нього вилучили підроблені документи.

Обвинувачений визнав свою провину в суді. Він також уклав з прокурором угоду про визнання винуватості.

Суд визнав його винним за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів) Кримінального кодексу України. Йому призначили штраф — 51 тисячу гривень.