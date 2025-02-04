У Ямниці трапилась аварія за участі двох легкових автомобілів

Надзвичайники ліквідували наслідки ДТП в Івано-Франківському районі.

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Йдеться на сайті ГУ ДСНС області, пише Правда.іф

4 лютого о 13:00 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Н-09 «Мукачево – Львів» у селі Ямниця Ямницької ТГ трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів.

До місця виклику оперативно прибули рятувальники та від’єднали клеми акумуляторних батарей транспортних засобів, щоб запобігти виникненню пожежі.

Всі обставини щодо постраждалих та причин цієї події встановлюють правоохоронці.