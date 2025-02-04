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Легкоатлет Владислав Мамченко здобув дві медалі на юніорському чемпіонаті України
Диван на коліщатках в темній вітальні

Легкоатлет Владислав Мамченко здобув дві медалі на юніорському чемпіонаті України

Автор: Олег Мамчур
04/02/2025 21:45
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З 31 січня по 2 лютого 2025 року у Львові проходив чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні серед юнаків та дівчат 2008–2009 р.н.

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Калуш на цих змаганнях представили п’ятеро спортсменів: Владислав Мамченко, Артур Курник, Максим Заяць, Марія Олійник, Станіслав Резник.

Усі є вихованцями тренерів Калуської дитячо-юнацької спортивної школи Марти Ханенків та Миколи Шевчука.

«Наші спортсмени гідно представили рідне місто, продемонструвавши відмінну підготовку та спортивний характер. Владислав Мамченко виборов золото на дистанції 3000 м та став срібним призером у бігу на 1500 м, що стало великим досягненням для нього та його тренерів. Інші спортсмени-калушани показали хороші результати», – повідомили в Калуській міській раді.