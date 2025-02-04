Легкоатлет Владислав Мамченко здобув дві медалі на юніорському чемпіонаті України

З 31 січня по 2 лютого 2025 року у Львові проходив чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні серед юнаків та дівчат 2008–2009 р.н.

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Калуш на цих змаганнях представили п’ятеро спортсменів: Владислав Мамченко, Артур Курник, Максим Заяць, Марія Олійник, Станіслав Резник.

Усі є вихованцями тренерів Калуської дитячо-юнацької спортивної школи Марти Ханенків та Миколи Шевчука.