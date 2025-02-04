Прикарпатці оформили понад 10 тисяч біометричних паспортів за минулий місяць

У першому місяці нового року прикарпатці оформили понад 10 тисяч біометричних паспортів. Це на майже чотири тисячі документів більше, ніж у грудні.

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Про це повідомляє Міграційна служба, передає Правда.іф

Якщо порівнювати з грудневою статистикою, то можна сміливо стверджувати: у перший місяць цього року громадяни значно частіше переймалися питанням оформлення чи поновлення паспортів.

Отже, у січні мешканці і гості нашого краю оформили 6434 закордонних паспорти, що на 2 з половиною тисячі більше, аніж у грудні.

Так само більшими, аніж у грудні, були запити людей щодо оформлення національного паспорта у формі ID-картки. Протягом першого місяця 2025 року паспорт громадянина України оформили 3802 людей ( це на 1363 документи більше порівняно з груднем).

До слова, за увесь 2024 рік у міграційній службі Івано-Франківської області громадянам було оформлено понад 85 тисяч закордонних паспортів і понад 42 тисячі національних паспортів у формі ID-картки.

Для зручності людей у кожному територіальному підрозділі працює електронна черга. Зареєструватися в електронну чергу у будь-який відділ міграційної служби можна на сайті ДМС України за лінком: https://dmsu.gov.ua/services/online.html.

На сайті ДМС України є електронний сервіс «Перевірка стану оформлення документів» https://dmsu.gov.ua/services/docstate.html. Сервіс працює для того, щоб з його допомогою ви дізналися про стан готовності вашого документа