ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Стало відомо, скільки збитків завдало повномасштабне вторгнення рф екології Франківщини
Диван на коліщатках в темній вітальні

Стало відомо, скільки збитків завдало повномасштабне вторгнення рф екології Франківщини

Автор: Олег Мамчур
04/02/2025 22:35
-Реклама
-Реклама
-Реклама
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
Квартири Івано-Франківськ
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Спеціалісти оцінили, скільки збитків завдало повномасштабне вторгнення рф екології Івано-Франківщини. Йдеться про понад 3,5 мільярда гривень. Такі результати станом на 3 лютого 2025 року.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомили на Facebook-сторінці Державної екологічної інспекції Карпатського округу.

“Ці втрати — ще одне нагадування, що війна нищить не лише міста та села, а й наше довкілля. Україна обов’язково доб’ється компенсації за кожен завданий збиток!” — йдеться у дописі.

За підрахунками спеціалістів Держекоінспекції, збитки для довкілля Івано-Франківщини становлять:

  • 3,3 мільярда гривень — засмічення земель (137 733,2 м²);
  • 231 мільярд гривень — забруднення ґрунтів (30 820,04 м²);
  • 28 мільярдів гривень – забруднення повітря (горіння нафти та нафтопродуктів).