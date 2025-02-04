Стало відомо, скільки збитків завдало повномасштабне вторгнення рф екології Франківщини

Спеціалісти оцінили, скільки збитків завдало повномасштабне вторгнення рф екології Івано-Франківщини. Йдеться про понад 3,5 мільярда гривень. Такі результати станом на 3 лютого 2025 року.
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Про це повідомили на Facebook-сторінці Державної екологічної інспекції Карпатського округу.
“Ці втрати — ще одне нагадування, що війна нищить не лише міста та села, а й наше довкілля. Україна обов’язково доб’ється компенсації за кожен завданий збиток!” — йдеться у дописі.
За підрахунками спеціалістів Держекоінспекції, збитки для довкілля Івано-Франківщини становлять:
- 3,3 мільярда гривень — засмічення земель (137 733,2 м²);
- 231 мільярд гривень — забруднення ґрунтів (30 820,04 м²);
- 28 мільярдів гривень – забруднення повітря (горіння нафти та нафтопродуктів).