Стало відомо, скільки збитків завдало повномасштабне вторгнення рф екології Франківщини

Спеціалісти оцінили, скільки збитків завдало повномасштабне вторгнення рф екології Івано-Франківщини. Йдеться про понад 3,5 мільярда гривень. Такі результати станом на 3 лютого 2025 року.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці Державної екологічної інспекції Карпатського округу.

“Ці втрати — ще одне нагадування, що війна нищить не лише міста та села, а й наше довкілля. Україна обов’язково доб’ється компенсації за кожен завданий збиток!” — йдеться у дописі.

За підрахунками спеціалістів Держекоінспекції, збитки для довкілля Івано-Франківщини становлять: