Мати загиблого захисника з Калуша написала дві збірки віршів на його честь

Парасковія Гецко після втрати сина – Назара Гецко, який загинув на війні 15 лютого 2023 року, написала дві збірки віршів, присвячених його пам’яті та пережитому болю.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Калуша Андрій Найда, передає Правда.іф

Поетичні рядки почали народжуватися на 40 день після похорону найріднішого – розповіла Парасковія Дмитрівна, та стали її способом виразити скорботу і шану своєму синові. А через рік вже з’явилися перша збірка.

Дві книжки вийшли тиражем 300 примірників. Та майже всі мама Героя вже роздала: рідним, друзям, побратимам.

“Сьогодні під час особистого прийому ми поспілкувалися з Парасковією Гецко. І можу запевнити, що ми підтримаємо цей важливий процес – друк збірок. А також допомагатимемо в поширенні творчості цієї сильної жінки. З поезію, вистражданою слізьми та болем, повинні познайомитися якнайбільша кількість людей. Адже вірші не тільки про втрату, але й про гідність, відвагу і патріотизм наших воїнів”, – каже мер

За його словами, міська рада Калуша підтримує ініціативи, які сприяють збереженню пам’яті наших Героїв. Книжки – це нагадування для нас усіх про те, що пам’ять про наших героїв живе не тільки у військових нагородах, а й у словах, які залишаються після них.