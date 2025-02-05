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За минулу добу ЗСУ ліквідували понад тисячу російських окупантів
Диван на коліщатках в темній вітальні

За минулу добу ЗСУ ліквідували понад тисячу російських окупантів

Автор: Петро Якимчук
05/02/2025 07:29
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Генеральний штаб оприлюднив загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.25, пише Правда ІФ

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 844070 (+1140) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 9947 (+9) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 20721 (+12) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 22707 (+52) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1269 (+0) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1053 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 24102 (+99),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3054 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 36078 (+157) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3735 (+2)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Втрати росіян 5.02.2025 рік.