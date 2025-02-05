Я готовий сісти за стіл переговорів з Путіним, якщо це буде єдиний варіант, аби досягти миру, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним, якщо це буде єдина схема для принесення миру українцям.
Джерело: Зеленський в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану, передає Правда ІФ з посиланням на УП
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Пряма мова:
“Якщо це буде єдина конфігурація, в якій ми зможемо досягти миру для українців та не втрачати людей – звісно ми підемо на це”.
Деталі: Також Зеленський наголосив, що його особисте ставлення до очільника РФ у цьому випадку не має значення: “я вважаю його ворогом. І, якщо чесно, думаю, що і він мене вважає ворогом”.
Глава держави також зазначив, що зараз Україна не може повернути всі території, і “не може втрачати мільйони людей заради результату, який може й не настати”. Він додав, що країна не може “порушити присягу, яку давали тим, хто віддав своє життя заради країни у цій війні”. Також не можна порушувати Конституцію та визнавати окуповані території російськими.
Передісторія:
- Президент США Дональд Трамп 23 січня підтвердив плани зустрітися з Путіним для завершення розвʼязаної Росією повномасштабної війни проти України.
- 24 січня Путін заявив про бажання зустрітися з Трампом, щоб “обговорити питання, які становлять інтерес для Москви і Вашингтона”. У контексті можливості переговорів про завершення війни правитель РФ також нагадав указ Зеленського про заборону переговорів із РФ. Путін заявив, що міжнародні партнери, які спонсорують Україну, повинні, мовляв, змусити Зеленського скасувати свій указ.
- Тоді Зеленський заявив, що у 2022 році ввів у дію рішення РНБО про неможливість переговорів із Путіним, щоб зупинити сепаратизм, оскільки росіяни намагалися тиснути на Україну через “багато різних коридорів”, які Україна не могла контролювати. “Я президент України, я лідер тих чи інших перемовин, і всім іншим я заборонив”, – сказав також він.